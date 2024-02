Gaza: direttore della Cia in Egitto martedì prossimo, focus su accordo ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, si recherà in Egitto la prossima settimana, per incontrare i rappresentanti del governo del Cairo e discutere le trattative per un accordo su una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che il viaggio di Burns vuole “mettere pressione” sulle autorità di Egitto e Qatar, perché spingano a loro volte Hamas ad accettare un “accordo ragionevole”. L’amministrazione Biden, hanno aggiunto, ritiene che la liberazione degli ostaggi sia l’unico modo per concordare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo le fonti, Burns dovrebbe arrivare in Egitto martedì prossimo. Nella giornata di ieri, una delegazione di Hamas avrebbe partecipato ad un nuovo round di colloqui al Cairo con i rappresentanti dell’intelligence egiziana, per discutere le opzioni disponibili per portare avanti le trattative. (segue) (Was)