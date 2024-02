Imprese: Conferenza tabacco a Panama, gaffe Oms su prodotti senza combustione Made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretariato, tuttavia, avrebbe dichiarato oggi che le evidenze presentate dall’agenzia non sarebbero valide dal punto di vista scientifico, dal momento che gli Stati Uniti non sono tra i Paesi firmatari della Convenzione. Una posizione che avrebbe incontrato la ferma opposizione di diversi delegati che partecipano alla conferenza, i quali hanno evidenziato la necessità di una decisione che prenda in considerazione “tutta la scienza disponibile”, soprattutto le informazioni che arrivano da fonti autorevoli come l’agenzia federale statunitense, responsabile della maggior parte dei processi autorizzativi relativi a farmaci, cibo e prodotti a base di tabacco. Secondo quanto si apprende, il segretariato dell’Oms avrebbe risposto a tali obiezioni mettendo in dubbio la validità della posizione espressa dalla Fda, interrogando le parti sulla disponibilità pubblica delle dichiarazioni dell’agenzia in merito ai prodotti Made in Italy. La questione avrebbe fatto scalpore, perché proprio all’indomani dell’autorizzazione ottenuta dai prodotti a tabacco riscaldato italiani, è stata la stessa Oms a commentare gli esiti della procedura della Fda, condannandola pubblicamente. La gaffe dell’Organizzazione, secondo diversi addetti ai lavori, rifletterebbe il pregiudizio ideologico dell’Oms nei confronti dei prodotti senza combustione. (Was)