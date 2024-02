Business news: Bosnia, ricavi da imposte indirette in aumento di oltre l’8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione per le imposte indirette della Bosnia Erzegovina (Uio) ha riscosso lo scorso mese 869 milioni di marchi convertibili (circa 447 milioni di euro). Lo riferisce la stessa agenzia statale in una nota, precisando che il risultato corrisponde ad un aumento delle entrate di 68 milioni di marchi convertibili (circa 35 milioni di euro), ovvero l'8,42 per cento in più rispetto a gennaio dello scorso anno. (Seb)