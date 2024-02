Business news: Regno Unito, Sev.en Global Investments acquisisce quattro centrali a gas di InterGen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ceco Sev.en Global Investments ha acquisito quattro centrali elettriche a gas nel Regno Unito. Lo ha riferito un comunicato stampa del gruppo. Le quattro centrali site a Rocksavage, Coryton e due a Spalding sono state vendute da uno dei principali produttori indipendenti di energia elettrica nel Regno Unito, InterGen. “Il settore energetico britannico è un focus per noi da diversi anni e InterGen è una piattaforma di alta qualità per la nostra crescita nella regione, che è parte della nostra strategia per i prossimi anni”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Sev.en Global Investments, Alan Svoboda. La potenza totale delle centrali è di 2.800 megawatt, utili a fornire elettricità a oltre un milione di famiglie. Il gruppo Sev.en appartiene all’investitore ceco Pavel Tykac. Il valore dell’operazione non è stato reso noto. (Vap)