Business news: Bosnia, a Trebinje sorgerà il più grande parco fotovoltaico dei Balcani

- Il più grande parco fotovoltaico dei Balcani è in costruzione a Trebinje, nella Bosnia Erzegovina. Lo ha riferito la stampa bosniaca. Il direttore ad interim dell'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri del Paese (Fipa), Marko Kubatlija, ha avuto un incontro con i rappresentanti della società ungherese Lugos Renewables al fine di sostenere il progetto. Sulla base del memorandum di cooperazione con l'Agenzia per la promozione delle esportazioni della Bosnia Erzegovina (Hepa), la società magiara è infatti responsabile del piano di costruzione. Lugos Renewables ha costituito una compagnia mista con l'azienda di distribuzione elettrica della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) Elektroprivreda (Ers). Il parco avrà una capacità di 146 megawatt. La prima fase del progetto del valore di oltre 50 milioni di euro è già in corso di esecuzione. (Seb)