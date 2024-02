Business news: Regno Unito, vendite al dettaglio in calo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno registrato un rallentamento a gennaio, con un aumento dell'1,2 per cento. È quanto emerge dai dati del Consorzio dei commercianti britannici (Brc), riportati dal quotidiano "Financial Times". Tale dato è inferiore alla crescita dell'1,7 per cento di dicembre e alla media trimestrale dell'1,9 per cento. Anche il tasso di crescita è stato inferiore al tasso del 4 per cento dell'inflazione dei prezzi al consumo di dicembre, indicando che l'aumento delle vendite ha mascherato un calo dei volumi, una tendenza osservata negli ultimi tre anni. "La debole domanda dei consumatori ha portato a un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio", ha affermato l'amministratrice delegata di Brc, Helen Dickinson, aggiungendo: "Sebbene i saldi di gennaio abbiano contribuito ad aumentare la spesa nelle prime due settimane, questa tendenza non è proseguita per tutto il mese". (Rel)