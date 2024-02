Business news: Repubblica Ceca, surplus commerciale di 140 milioni di euro a dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale della Repubblica Ceca a dicembre 2023 ha registrato un surplus di 3,5 miliardi di corone (140,22 milioni di euro). Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Il risultato è migliore, rispetto a quello del dicembre 2022, di 5,9 miliardi di corone (236,37 milioni di euro). L’export è sceso del 7,2 per cento anno su anno, raggiungendo 317,7 miliardi di corone (12,72 miliardi di euro), laddove l’import è diminuito dell’8,9 per cento anno su anno, toccando 314,2 miliardi di corone (12,58 miliardi di euro). Su base mensile, il dato destagionalizzato delle importazioni è in crescita del 4,2 per cento, mentre quello delle esportazioni è in crescita dell’1,6 per cento. “Per il 2023, la bilancia commerciale ha mostrato un surplus di 122,8 miliardi di corone (4,91 miliardi di euro) rispetto al deficit di 204,8 miliardi di corone (8,20 miliardi di euro) dell’anno precedente. Le esportazioni sono cresciute dello 0,6 per cento anno su anno, mentre le importazioni sono calate del 6,6 per cento anno su anno”, ha comunicato la direttrice per le statistiche commerciali internazionali del Csu, Miluse Kavenova. (Vap)