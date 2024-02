Business news: Slovacchia, vendite al dettaglio in calo del 4,5 per cento anno su anno nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Slovacchia nel 2023 sono diminuite del 4,5 per cento rispetto al 2022. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su) di Bratislava. Si tratta del maggiore calo tendenziale in 14 anni. “Dopo due mesi di crescita moderata, nei quali le vendite al dettaglio a prezzi costanti sono resistite all’inflazione, il dato annuo è stato negativo a fine 2023. E’ il peggior risultato dal 2009, quando le vendite erano diminuite di oltre il 10 per cento”, si legge nel relativo comunicato. Nel 2023, una diminuzione delle vendite al dettaglio è stata osservata in sei su nove settori monitorati. Tra i cali più significativi c’è quello che ha riguardato supermercati e ipermercati (-4,7 per cento). Gli slovacchi hanno speso meno anche per alimentari e abbigliamento. Hanno fatto da contraltare i risultati del settore dei negozi di apparecchiature informatiche e di prodotti culturali e ricreativi, tra cui le librerie. Per quanto riguarda il dato del solo mese di dicembre 2023, le vendite al dettaglio sono diminuite del 4 per cento anno su anno. (Vap)