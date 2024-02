Business news: Slovenia, inflazione al 3,3 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Slovenia è pari al 3,3 per cento anno su anno a gennaio, in calo dello 0,9 per cento rispetto a dicembre 2023. Lo ha reso noto l'Istituto statistico nazionale. L’inflazione su base mensile è invece in calo 0,6 per cento. Il dato anno su anno a gennaio 2024 è significativamente inferiore rispetto a quello di gennaio 2023, quando l’inflazione aveva raggiunto il 10 per cento. L’inflazione media annua nel 2023 è stata pari al 7,4 per cento. (Seb)