Business news: TotalEnergies, nel 2023 utile netto record a 21,4 miliardi di dollari

- Nel 2023 il gruppo energetico francese TotalEnergies ha generato un utile netto record in aumento del 4 per cento, a 21,4 miliardi di sollari. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'azienda. "In un ambiente incerto. TotalEnergies si appoggia sulla sua strategia di transizione equilibrata che combina crescita degli idrocarburi, in particolare del Gnl, e dell'elettricità per mostrare risultati solidi sull'anno 2023, conformi ai suoi obiettivi", ha affermato nel comunicato il presidente del gruppo, Patrick Pouyanné. L'utile rettificato è sceso del 36 per cento, a 23,2 miliardi di dollari, a causa del ritiro delle attività dalla Russia. (Frp)