Business news: Regno Unito, prezzi abitazioni aumentati dell'1,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni nel Regno Unito sono aumentati dell'1,3 per cento a gennaio rispetto al mese precedente. È quanto emerge dall'indice dei prezzi delle case di Halifax, secondo cui i prezzi medi degli immobili nel Paese sono aumentati a 291.029 sterline (340.312 euro), ovvero 3.900 sterline (4.560 euro) in più rispetto al mese scorso. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, i prezzi degli immobili sono cresciuti del 2,5 per cento, la crescita annuale più elevata da gennaio 2023. (Rel)