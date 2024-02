Business news: Russia, deficit bilancio lo scorso gennaio pari a 3,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, il deficit di bilancio russo lo scorso gennaio è stato pari a 308 miliardi di rubli (3,1 miliardi di euro), oppure lo 0,2 per cento del Prodotto interno lordo. Lo ha riferito il ministero delle Finanze russo. Le entrate del bilancio federale lo scorso mese è stato pari a 2,4 miliardi di rubli (24,6 milioni di euro), un risultato superiore del 76,6 per cento rispetto allo stesso tasso nel gennaio 2023. L'importo delle spese del bilancio federale è stato di 2,7 miliardi di rubli (27,8 milioni di euro). Le entrate non provenienti dal settore energetico nel mese di gennaio ammontavano a 1,7 miliardi di rubli (17,5 milioni di euro), registrando un aumento dell'84,8 per cento su base annua rispetto allo stesso periodo preso in esame nel 2023. I ricavi del petrolio e del gas sono stati pari a 675 miliardi di rubli (6,9 miliardi di euro), superando il tasso dello stesso periodo dell'anno precedente del 58,7 per cento principalmente a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio russo. (Rum)