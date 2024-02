Business news: Spagna, Azora costruirà il suo primo centro dati a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di gestione immobiliare Azora sta per avviare la costruzione del suo primo data center da dieci megawatt nel comune madrileno di Tres Cantos. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la costruzione avverrà in un terreno di 16 mila metri quadrati che l'azienda ha acquistato per circa 4,5 milioni di euro. Azora è nota per essere stata pioniera nel settore degli affitti residenziali in Spagna con aziende come Nestar e Brisa (insieme al fondo sovrano di Singapore Gic), nella creazione di grandi piattaforme alberghiere e nel suo attuale fondo alberghiero, oltre a investire in abitazioni negli Stati Uniti attraverso Azora Exan. (Spm)