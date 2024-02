Iraq: la Resistenza islamica proclama jihad per espellere gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie irachene filo-iraniane, ha lanciato oggi un appello “ai fratelli della jihad” per “partecipare effettivamente” all’espulsione degli Stati Uniti dal territorio iracheno. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso stasera dall’alleanza di gruppi armati sotto l’ombrello dell’Iran, sullo sfondo del raid aereo Usa che ha eliminato a Baghdad due esponenti di spicco di Kataib Hezbollah, una delle principali milizie filo-iraniana. “Questo recente attacco dimostra che il nemico occupante non capisce altro che il linguaggio delle armi”, si legge nel testo, che minaccia “colpi dolorosi e attacchi ad ampio raggio” contro obiettivi occidentali. “Invitiamo i nostri fratelli della jihad ad unirsi alle file della resistenza e a decidere di partecipare effettivamente all’espulsione dell’occupazione in questa fase nell’Iraq e nella regione”, aggiunge il testo. Il termine arabo "jihad" racchiude una vasta gamma di significati, spaziando dalla lotta interiore spirituale per raggiungere una fede completa (conosciuta come jihad superiore) fino alla guerra santa contro gli infedeli (conosciuta come jihad inferiore) per promuovere l'espansione dell'Islam oltre i confini del mondo musulmano. (segue) (Irb)