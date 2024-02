Iraq: la Resistenza islamica proclama jihad per espellere gli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione separata, diffusa sempre stasera, le milizie della Resistenza islamica in Iraq hanno annunciato di aver colpito un “obiettivo israeliano vitale” nel Mar Morto, in risposta ai bombardamenti e alle operazioni di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dalla Resistenza islamica in Iraq, nel quale si legge che l’attacco è avvenuto “a sostegno del popolo della Striscia di Gaza e in risposta ai massacri commessi dall’entità sionista contro i civili palestinesi, in particolare bambini, donne e anziani”. Un comunicato pressoché identico era stato diffuso lo scorso 3 novembre 2023, senza conseguenze note. (segue) (Irb)