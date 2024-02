Gaza: direttore della Cia in Egitto martedì prossimo, focus su accordo ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane, infatti, hanno respinto le richieste “inappropriate” avanzate da Hamas in merito alla proposta concordata dai mediatori due settimane fa a Parigi. Alcune fonti del governo di Benjamin Netanyahu hanno però riferito ad “Axios” che Israele sarebbe pronta a riprendere le trattative partendo dalla proposta originaria. Quest’ultima, secondo diverse indiscrezioni di stampa, prevederebbe tre fasi, ciascuna della durata di 45 giorni. La prima comporterebbe il rilascio degli ostaggi “fragili”, come donne, minori e anziani, in cambio di un numero non specificato di prigionieri palestinesi, oltre all’interruzione delle attività militari, al ridispiegamento dei militari israeliani nelle zone non popolate di Gaza e il rafforzamento degli aiuti umanitari alla popolazione civile. Nella seconda fase, Hamas dovrebbe liberare tutti gli ostaggi israeliani maschi, in cambio della liberazione di 1.500 prigionieri palestinesi (500 dei quali indicati da Hamas), come contropartita per il ritiro delle forze israeliane e la fine dell’embargo su Gaza. La terza e ultima fase prevederebbe lo scambio dei corpi degli ostaggi israeliani e dei miliziani palestinesi. La proposta include anche un cessate il fuoco di sei settimane. (segue) (Was)