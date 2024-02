Imprese: Conferenza tabacco a Panama, gaffe Oms su prodotti senza combustione Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema assume una certa rilevanza anche per l’Italia, che ad oggi è il principale esportatore al mondo di prodotti innovativi a tabacco riscaldato, con un valore complessivo annuale superiore a 1,5 miliardi di euro. Proprio sui prodotti Made in Italy, secondo quanto si apprende, nella giornata odierna si sarebbe consumata una gaffe che ha avuto come protagonista il segretariato della Convenzione dell’Oms. Secondo quanto si apprende, la discussione avrebbe visto un dibattito in merito ad una deliberazione dell’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda), che in precedenza ha autorizzato la commercializzazione dei prodotti Made in Italy classificandoli con la dicitura “a esposizione ridotta”. L’agenzia statunitense ha specificato che i prodotti in questione “riscaldano il tabacco senza bruciarlo”, e che ciò “riduce significativamente la produzione di sostanze chimiche dannose”. Durante il processo decisionale, la Fda ha effettuato anche una analisi dei processi produttivi dello stabilimento bolognese che ospita la produzione di prodotti a tabacco riscaldato. (segue) (Was)