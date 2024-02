Business news: Bosnia, Standard and Poor's mantiene rating a B+ con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Standard and Poor's ha mantenuto il rating creditizio della Bosnia Erzegovina al livello B+ con prospettive stabili. Lo ha annunciato la stessa agenzia in un rapporto rilanciato dal sito informativo "Biznis". Gli analisti affermano nel documento che nel periodo 2024-27 la crescita economica aumenterà di circa il 3 per cento in termini reali, grazie all'aumento dei consumi dovuto alla riduzione delle pressioni inflazionistiche, a diversi progetti di investimento e all'aumento della domanda estera. Secondo l'analisi inoltre, un aspetto positivo è rappresentato dalla forte espansione del turismo (+15 per cento) nei primi tre trimestri del 2023, cosa che ha sostenuto la crescita economica del Paese. Dal 2024, sempre secondo gli analisti di S&P, la Bosnia Erzegovina registrerà una crescita economica che sarà supportata dalla ripresa economica dei principali partner commerciali dell'eurozona, cosa che dovrebbe stimolare la crescita delle esportazioni. (Seb)