Agricoltura: partito il corteo dei trattori diretti sul raccordo di Roma (2)

- Il corteo sarà lungo tra i 5 e i 6 chilometri, inizialmente dovevano essere 400 i mezzi a sfilare ma alcuni sono tornati indietro dopo la visita del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, dissociandosi dalla protesta concordata oggi e richiesta da giorni alle autorità di sicurezza. Il corteo transiterà lungo la corsia di sorpasso, effettuando un giro completo dell'anello del Grande raccordo anulare (68 chilometri), per poi uscire dallo svincolo Nomentana e tornare indietro. Il personale Anas è impegnato per la gestione della viabilità e per garantire agli utenti la transitabilità dell'arteria, indirizzando il traffico nelle corsie libere. Il corteo parte dal presidio di Riscatto Agricolo, che oggi pomeriggio è stata ricevuta al ministero dell'Agricoltura. (Rer)