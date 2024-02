Business news: Ubs chiude in rosso il quarto trimestre del 2023, perdita di 279 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituto di credito svizzero Ubs ha chiuso il quarto trimestre del 2023 con una perdita netta di 279 milioni di dollari, la seconda consecutiva dopo i 785 milioni di “rosso” registrati nel terzo trimestre. Il risultato, reso noto questa mattina dalla banca elvetica, si spiega con gli oneri legati alla fusione con Credit Suisse e alla partecipazione nell’operatore Six, un’operazione che da sola ha pesato negativamente per oltre mezzo miliardo (al lordo delle imposte). Per quanto concerne l’esercizio finanziario 2023 l’utile è da record, 29 miliardi di dollari, ma anche questo è in grandissima parte legato alla contabilizzazione dell’integrazione di Credit Suisse a un prezzo inferiore al suo valore. L’utile del 2022 ammontava a 7,6 miliardi. L’obiettivo di riduzione dei costi è stato corretto al rialzo: da 11,5 a 14,9 miliardi di dollari di risparmi entro il 2026, di cui la metà entro la fine del 2024. Nell’esercizio appena trascorso si è già proceduto a risparmi per 4 miliardi. Il numero dei dipendenti continua intanto a calare: a fine anno erano 112.842, in calo del 2,7 per cento rispetto a tre mesi prima. (Geb)