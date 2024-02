Business news: TotalEnergies pagherà più di 2 miliardi di euro di tasse sull'esercizio del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese TotalEnergies pagherà più di 2 miliardi di euro per l'esercizio del 2023. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo energetico. Circa 320 milioni di euro saranno versati per pagare le imposte sugli utili e per la tassa di solidarietà sull'elettricità. "Se si aggiungono le altre imposte, tasse e contributi sociali patronali pagati sugli stipendi dei nostri 35 mila dipendenti in Francia, questo rappresenta un contributo da più di 2 miliardi di euro alle finanze pubbliche", si legge nella nota. (Frp)