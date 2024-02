Usa-Germania: Biden vede Scholz, focus su Gaza e aiuti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, a cui ha ribadito il coordinamento strategico tra i due Paesi. Stando al comunicato finale diffuso dalla presidenza Usa, i due leader hanno ribadito il “sostegno risoluto” di Washington e Berlino nei confronti dell’Ucraina, alla luce dell’aggressione russa. Biden ha elogiato il contributo della Germania alla difesa ucraina, e Scholz ha ribadito l’importanza degli aiuti statunitensi, oggetto di una trattativa serrata al Congresso per l’approvazione di nuovi fondi da stanziare. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di prevenire una escalation regionale del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. I due leader hanno sottolineato il loro sostegno nei confronti del diritto di Israele all’autodifesa contro i terroristi di Hamas, ribadendo però che le operazioni militari devono avvenire nel rispetto delle norme umanitarie internazionali. Entrambi hanno definito “cruciale” il rafforzamento dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese. Le parti hanno anche discusso la necessità di creare le condizioni per una pace duratura in Medio Oriente, con l’istituzione di uno Stato palestinese che abbia però adeguate garanzie di sicurezza per Israele. (Was)