- La visita e l'intervento del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al presidio con i trattori di Riscatto Agricolo in via Nomentana a Roma ha spaccato il gruppo di manifestanti. Alcuni pronti a partire per il corteo con i trattori sul raccordo anulare, sono usciti dalla fila e sono tornati nel parcheggio del presidio. Molti altri invece si dicono pronti a partire ed entrare sul raccordo. (Rer)