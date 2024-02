Cultura: Durigon, Taurianova Capitale del libro 2024, segnale di riscatto per Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo dal sindaco Roy Biasi che la sua città, Taurianova, sarà la Capitale del Libro 2024. “Una bellissima notizia, un segnale positivo di riscatto per tutta la Calabria”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. “La cultura è condizione imprescindibile per favorire la partecipazione attiva di una società, ma è anche uno strumento efficace per contrastare alle radici il fenomeno della criminalità organizzata e dalla malavita. Congratulazioni e buon lavoro al sindaco Biasi che sono certo saprà fare un ottimo lavoro per portare avanti un progetto straordinario nella sua Taurianova", aggiunge. (Rin)