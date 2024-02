Russia: Polonia respinge "10 bugie" di Putin nell'intervista con Carlson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Ucraina definita come uno "Stato artificiale" dal presidente russo, il ministero polacco sottolinea che "l'Ucraina è emersa come Stato grazie al movimento nazionale ucraino, non grazie all'Urss", aggiungendo che "Kiev fu la capitale storica della Ruthenia, non della Russia. L'indipendenza dell'Ucraina nel 1991 è stata riconosciuta a livello internazionale". La diplomazia polacca afferma che "la definizione dell'identità ucraina è stata un processo naturale e parallelo a quello di altre nazioni europee", respingendo le dichiarazioni di Putin secondo cui l'idea di Ucraina come "nazione separata" sarebbe nata in Polonia. Varsavia, inoltre, aggiunge che "contrariamente a quanto affermato nell'intervista, non ci sono basi Nato in Ucraina". Il ministero aggiunge che le cosiddette "rivoluzioni colorate" in Ucraina non sono state innescate per interrompere i legami con la Russia, come affermato nell'intervista, ma si è trattato di "una risposta alle elezioni truccate e hanno portato a un cambio di governo attraverso elezioni democratiche". Infine, relativamente alla Crimea, "il ministero polacco ribadisce che la presenza militare russa in Crimea nel 2014 è stata una violazione della sovranità ucraina e non era giustificata da alcuna minaccia reale". (Res)