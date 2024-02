Agricoltura: Lollobrigida al presidio dei trattori a Roma, applausi, saluti e strette di mano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sta effettuando un giro tra le tende e gli stand allestiti dagli agricoltori al presidio sulla via Nomentana, a Roma, dove un corteo di 400 trattori è pronto sfilare, in protesta, sul Grande raccordo anulare. Lollobrigida è stato accolto da un bagno di folla, tra applausi e strette di mano con gli agricoltori. Inoltre, durante il giro, il ministro si sta soffermando tra i vari stand per assaggiare alcuni prodotti e per parlare con gli agricoltori. (Rer)