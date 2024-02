Mauritania: Borrell, Ue rafforza sostegno ai rifugiati in fuga dal Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sostiene la Mauritania, “una terra accogliente per decine di migliaia di profughi provenienti da Mali e gli arrivi continuano”. Lo ha scritto su X (ex Twitter) l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. “L’Ue sta rafforzando il suo sostegno ai rifugiati in fuga dalla violenza, alle comunità che li accolgono, e il suo sostegno alle forze di sicurezza”, ha aggiunto Borrell. Ieri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si sono recati in visita congiunta a Nouakchott per garantite sostenere lo sviluppo della Mauritania, passando per un aumento degli investimenti nel Paese ma anche per la cooperazione energetica, senza dimenticare la gestione di migranti e rifugiati. (Beb)