Gaza: media, Israele informa paesi della regione di una possibile offensiva a Rafah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha duramente condannato i piano di Netanyahu per Rafah, parlando di una “reale minaccia e un pericoloso preludio (…) al piano di sfollamento del popolo palestinese”. La presidenza palestinese, che ha sede a Ramallah e che non controlla Gaza, ha affermato che i governi di Israele e degli Stati Uniti saranno ritenuti "pienamente responsabili" delle conseguenze di questa decisione e ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di agire per impedirla. Secondo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, le notizie di un'offensiva militare israeliana a Rafah sono allarmanti. "Un milione e quattrocentomila di palestinesi sono attualmente a Rafah senza un posto sicuro dove andare, rischiando di morire di fame. Le notizie di un'offensiva militare israeliana su Rafah sono allarmanti. Avrebbe conseguenze catastrofiche, aggravando la già disastrosa situazione umanitaria e l'insopportabile tributo di civili", si legge nel messaggio pubblicato da Borrell. (segue) (Res)