© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese è necessaria per portare la pace in Medio Oriente. Lo ha detto il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Stiamo lavorando insieme, e siamo ben allineati”, ha aggiunto. (Was)