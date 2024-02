Brasile-Malesia: telefonata Lula-Ibrahim su collaborazione settore dei semiconduttori e invito al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, per ribadire l'interesse di collaborare con il Paese asiatico, soprattutto nel settore dei semiconduttori. Lula e Anwar hanno anche discusso della possibilità di una visita del primo ministro malese in Brasile alla fine dell'anno, in prossimità del vertice del G20, che si svolgerà a Rio de Janeiro a novembre. Il presidente brasiliano ha ribadito il suo interesse per collaborazioni con il Paese asiatico, soprattutto nel settore dei semiconduttori. La Malesia, peraltro, ospita sei delle dodici maggiori aziende mondiali di semiconduttori. I due Paesi collaborano già nel settore energetico. La compagnia statale malese Petronas ha investito oltre 24 miliardi di reais (circa 4,47 miliardi di euro) in Brasile. "Abbiamo davvero problemi simili e investiamo molto nelle energie rinnovabili e nell'idrogeno verde", ha dichiarato il primo ministro malese.(Brb)