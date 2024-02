Brasile: governo aumenta tasse sull'importazione di cinque prodotti siderurgici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha aumentato le tasse di importazione per cinque prodotti siderurgici. La decisione, presa dal Comitato esecutivo di gestione della camera di commercio estero (Gecex-Comex) ha alzato i dazi doganali da 1,2 a 1,6 punti percentuali. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, le aziende produttrici di acciaio avevano inviato a un organo del ministero dell'Industria, commercio e servizi (Mdic) 18 richieste di analisi per l'aumento del dazio doganale al 25 per cento, e non sono rimaste soddisfatte dalla decisione presa dal Comitato. Dall'altra parte, l'Associazione brasiliana dell'industria dei macchinari e delle attrezzature (Abimaq) ha inviato al Mdic un dossier sostenendo che un aumento del dazio doganale al 25 per cento sarebbe catastrofica per il parco industriale nazionale, aggiungendo che il prezzo dell'acciaio in Brasile è uno dei più alti al mondo. "Soddisfare le richieste dell'Istituto Aco Brasil e della Compagnia siderurgica nazionale (Csn) danneggerebbe gravemente la competitività dell'intera produzione di beni che dipendono da questo input, danneggiando la creazione di posti di lavoro e di reddito, in cambio di vantaggi individuali per le grandi imprese siderurgiche, che hanno già ottenuto risultati abbastanza importanti negli ultimi anni", si legge sul dossier. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media brasiliani, la decisione del Gecex-Comex non pone fine alla controversia tra i produttori di acciaio e l'industria, visto che il Comitato ha "informato che le altre richieste delle aziende produttrici restano all'esame e che la decisione del consiglio è stata una ricomposizione delle tariffe che erano state ridotte nel 2022".(Brb)