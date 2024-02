Agricoltura: Lollobrigida a presidio a Roma "pronto a difendervi", applausi e fischi da folla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "una cosa deve valere per tutti, non siamo disponibili a rinunciare alla nostra agricoltura, al nostro cibo e a quelle persone che vogliono lavorare". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel suo intervento il presidio degli agricoltori di Riscatto Agricolo in via Nomentana a Roma. "Stringo la mano a voi, perché rappresentate un mondo per il quale, stringere la mano è come leggere una carta di identità. Stiamo provando a rimettere al centro l'agricoltura. Ci sono cose che possiamo fare in questo paese, e lo stiamo facendo, e altre che vanno fatte in Europa, e anche li lo stiamo facendo - ha aggiunto -. Meloni sta cambiando quella tendenza secondo la quale l'agricoltura era nemica dell'ambiente. Noi ragioniamo con una logica diversa. Siamo la prima nazione al mondo a vietare la carne sintetica. Se la carne si produce in laboratorio rinunciamo alla nostra cultura. Oggi abbiamo preso alcuni impegni per garantire sostegno a voi, l'anello più debole della filiera agricola che fa produzione agricola". Al termine la folla dei manifestanti si è divisa: alcuni hanno applaudito e altri hanno fischiato. (Rer)