Medio Oriente: ministro Esteri iraniano incontra leader fazioni palestinesi in Libano

- Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a Beirut una delegazione di leader delle fazioni palestinesi. Lo riferisce l’emittente televisiva libanese “Al Mayadeen”, vicino al movimento libanese Hezbollah”. In precedenza, Amirabdollahian ha dichiarato durante una conferenza stampa a Beirut che “la guerra non è la soluzione, ma continueremo a sostenere la resistenza e riteniamo che la sicurezza del Libano sia inseparabile dalla sicurezza dell'Iran e della regione”.. L’Iran guida il cosiddetto “Asse della resistenza”, di cui fanno parte il movimento islamista palestinese Hamas e il partito sciita libanese Hezbollah. Dal 7 ottobre, dopo l’attacco di Hamas contro Israele e la conseguente operazione militare sulla Striscia di Gaza, Hezbollah e l’esercito dello Stato ebraico sono impegnati in scontri quotidiani lungo il confine israelo-libanese che hanno portato allo sfollamento di migliaia di persone e a una crescente preoccupazione per l’allargamento del conflitto. (Lib)