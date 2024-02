Medio Oriente: premier olandese Rutte in Israele e Cisgiordania il 12 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte si recherà in visita in Israele e Cisgiordania il 12 febbraio. Lo ha detto confermato oggi il governo dei Paesi Bassi in un anota. La visita ufficiale inizierà lunedì pomeriggio, quando Rutte incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, si legge nella dichiarazione. Nel corso della giornata è previsto anche un incontro con il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, ha detto il governo olandese. Rutte intende discutere con gli omologhi israeliani e palestinesi la necessità di raggiungere un cessate il fuoco immediato, la situazione umanitaria nonché "l'importanza del rilascio degli ostaggi e la necessità di una soluzione a lungo termine del conflitto", ha aggiunto il governo. (Res)