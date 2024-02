Cultura: la prima edizione in albanese de “I sommersi e i salvati” di Primo Levi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edizione albanese de “I sommersi e i salvati” di Primo Levi arriva per la prima volta nelle librerie del Kosovo e dell’Albania, grazie alla traduzione curata dalla studiosa Aida Baro ed edita da Dukagjini, con il contributo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano e del ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport kosovaro. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. La presentazione del volume, a pochi giorni dalla Giornata della memoria, è in programma mercoledì 7 febbraio a Pristina (Libreria Dukagjini, ore 18) e giovedì 8 febbraio a Tirana (Centro “Sotir Kolea” – Biblioteca Nazionale, ore 19.30). Invitato per l’occasione dall’Italia, il professor Fabio Levi, docente onorario di storia contemporanea all’Università di Torino e presidente del “Centro Internazionale di Studi Primo Levi”, terrà una conferenza dedicata al testo dell’autore e dialogherà con la traduttrice e con il pubblico. (segue) (Res)