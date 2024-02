Serbia-Germania: ministro Difesa Pistorius in visita a Belgrado, previsto incontro con Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è oggi in visita ufficiale in Serbia. A Belgrado sarà ricevuto dal presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo riferisce il Servizio per la cooperazione con i media del presidente. Pistorius ieri era stato a Sarajevo e il giorno prima a Pristina.(Seb)