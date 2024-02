Kosovo: Kurti, Vucic mente, la Serbia ha commesso un genocidio nel nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la Serbia ad aver commesso un genocidio in Kosovo. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Albin Kurti nel suo intervento alla riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu di New York sulla situazione in Kosovo. Kurti ha definito "bugie" le affermazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic secondo cui il governo di Pristina sta perseguitando e attaccando la popolazione serba del territorio creando "condizioni di vita insopportabili". "Posso dire con orgoglio che stiamo applicando la Costituzione con massime misure verso la tutela dei diritti delle comunità minoritarie", ha detto Kurti, il quale ha sottolineato che "20 seggi del Parlamento di Pristina su un totale di 120", sono per le minoranze, dei quali "10 riservati ai serbi", in aggiunta alla gestione loro di "10 su 38 municipalità del Kosovo". Il premier kosovaro ha quindi ricordato che la lingua serba "è la seconda lingua ufficiale ovunque in Kosovo" e che l'affermazione che si sta portando avanti una pulizia etnica o una persecuzione contro la comunità serba del territorio "è semplicemente una menzogna, smentita da molte organizzazioni internazionali", ha sostenuto. (segue) (Seb)