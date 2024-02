Kosovo: Kurti, Vucic mente, la Serbia ha commesso un genocidio nel nostro territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha inoltre affermato che Belgrado "rifiuta due obblighi fondamentali" degli accordi raggiunti con Pristina a Bruxelles e Ocrida sulla normalizzazione delle relazioni e cioè "non ostacolare l'adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali e non rispettare l'integrità territoriale", accusando il presidente serbo del rifiuto a firmarli. Il premier di Pristina ha infine dichiarato che il Kosovo non cerca vendetta per i crimini commessi dalle truppe serbe durante la guerra in Kosovo. "Non cerchiamo vendetta. Voglio giustizia, e la giustizia non viene fatta attraverso la ricerca della vendetta. Come premier garantisco che non stiamo cercando vendetta", ha affermato. (Seb)