Kosovo: Banca centrale apre numero verde per i cittadini serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kosovo ha reso noto oggi, attraverso un comunicato, che verrà istituito un numero verde per i cittadini della comunità serba. Secondo quanto riferisce la nota, l’obiettivo è quello di fornire informazioni utili e corrette dopo le novità introdotte sul recepimento dei pagamenti in contanti in dinari serbi. L’istituto centrale ricorda che il regolamento sulle operazioni in contanti “non vieta né limita la ricezione di fondi su conti bancari in euro, presso banche autorizzate; non limita l'attività di cambio di valuta effettuata da istituti finanziari bancari o non bancari autorizzati dalla Banca centrale; non vieta i trasferimenti da qualsiasi Paese; non vieta il possesso e il risparmio in qualsiasi valuta diversa dall'euro, compreso il dinaro serbo". I cittadini che non hanno ancora un conto possono aprirne uno presso qualsiasi banca secondo il regolamento sull'accesso al conto di pagamento con servizi di base, che per i gruppi vulnerabili e le strutture sociali non prevede spese di apertura o mantenimento a partire dal primo gennaio 2024. Ci sono quattro filiali bancarie, ricorda infine la nota, nei quattro comuni settentrionali a maggioranza serba, tre istituti microfinanziari (di prestito) e oltre 15 istituti finanziari non bancari per pagamenti e cambi. Il numero di filiali e uffici degli istituti finanziari che operano in quell'area è in aumento, conclude il comunicato, poiché l'inclusione finanziaria è l'obiettivo della Banca centrale.(Alt)