Sardegna: partito Radicale, garante detenuti intervenga su caso Tomaso Cocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta del Partito Radicale contro la decisione di spostare il dottor Tomaso Cocco, primario dell'ospedale Binaghi, in un carcere in Sicilia. Cocco è finito in manette lo scorso settembre nell'ambito dell'inchiesta Monte Nuovo. Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, ha dichiarato: "Non sono chiare le ragioni dietro il trasferimento del dottor Cocco da un carcere in Sardegna a uno in Sicilia. Questo ci porta a considerare incomprensibile e ingiustificato tale spostamento". Turco ha inoltre aggiunto: "Dopo il caso di Beniamino Zuncheddu, vogliamo evitare di dover affrontare un'altra situazione simile con il caso Cocco. Chiediamo al Garante nazionale dei detenuti di monitorare attentamente questa vicenda data la peculiarità della decisione presa". Tomaso Cocco, primario del reparto di Terapia del dolore presso l'ospedale Binaghi di Cagliari, è stato arrestato il 27 settembre con l'accusa di essere coinvolto in un'associazione criminale locale con legami istituzionali. L'operazione condotta dai carabinieri del Ros ha portato in carcere 13 persone, mentre altre 18 sono state sottoposte agli arresti domiciliari. Dal carcere di Uta, Cocco è stato trasferito a gennaio presso l'Alta Sicurezza del penitenziario Pagliarelli di Palermo, insieme ai detenuti più pericolosi legati a Cosa Nostra. (Rsc)