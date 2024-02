© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEL'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini prende parte al Convegno mondialità 2024 dal titolo "Facciamo la pace? - Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno".Sede di Caritas Ambrosiana, via San Bernardino, 4 (ore 9:30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati per il Giorno del ricordo.Monumento ai martiri delle foibe, piazza della Repubblica (ore 9:30)Riunione dell'Assemblea permanente dei cittadini sul clima 2024. Partecipano tra gli altri l'assessora ai Servizi civici e partecipazione Gaia Romani e l'assessora al Verde e ambiente Elena Grandi.Castello Sforzesco, sala Viscontea (ore 10)La presidente del Consiglio Comunale prende parte al convegno "VIII Giornata della legalità e della giustizia – I quartieri di Milano trincee di legalità", organizzato dalla Fondazione Carlo Perini.Municipio 2, via Zara, 100 (ore 10:30)REGIONEL'assessore regionale alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, partecipa alle cerimonie dedicate al “Giorno del Ricordo”.Parco delle Rimembranze alla Rocca, piazzale Brigata Legnano, Bergamo (ore 9)via Tolstoj, 7 – Bergamo (ore 10)Chiesa di San Francesco d'Assisi, viale Venezia, 29 Bergamo (ore 11)VARIE“Marcia del silenzio per le vittime delle foibe” organizzata e promossa dall'associazione culturale "Fare Occidente", dai circoli Nord-Ovest di Fratelli d'Italia e dal Dipartimento Tutela Vittime Violenza. Partecipano tra gli altri il ministro del Turismo Daniela Santanché, gli assessori regionali Paolo Franco, Franco Lucente, Francesca Caruso e Romano La Russa.Piazza della Libertà, Cornaredo/Mi (ore 14:45)Corteo contro le Olimpiadi 2026 Milano – Cortina, organizzato dal "comitato insostenibili olimpiadi". Tra gli organizzatori anche Extinction Rebellion.Piazzale Lodi (ore 15)Evento "Con quale lavoro, per quanto lavoro? Dalle politiche (in)attive al salario minimo legale", organizzato dalla deputata del M5S Valentina Barzotti e dal M5S di Lodi. Partecipano tra gli altri ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (in videocollegamento).Sala Granata, via Solferino, 72, Lodi (ore 16)(Rem)