Agricoltura: terminato incontro al ministero, Riscatto Agricolo in silenzio stampa fino a domani

- L'incontro al ministero dell'Agricoltura con i rappresentanti di Riscatto agricolo "è finito ma la scelta è quella di non dire gli esiti, fino a domani mattina". Lo ha detto Elia Fornai coordinatore di Riscatto Agricolo da un palco improvvisato su un carrello, nel presidio degli agricoltori in via Nomentana, a Roma. Il corteo dei trattatori sul raccordo di Roma, quindi, partirà senza conoscere gli esiti dell'incontro.(Rer)