Etiopia: assistente segretaria Usa Phee parteciperà al summit dell’Unione africana

- L'assistente del segretario di Stato Usa per l’Africa, Molly Phee, sarà in Etiopia dal 12 al 17 febbraio, insieme all’inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa, Mike Hammer. Alla delegazione, riferisce una nota, parteciperanno anche il coordinatore globale statunitense per la lotta all’Aids, John Nkengasong, e l’assistente dell’amministratrice dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) per l’Africa, Monde Muyangwa. I funzioni statunitensi parteciperanno al summit dell’Unione africana che si terrà nella capitale, oltre ad incontrare i rappresentanti del governo etiope. (Was)