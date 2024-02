Governo: Gasparri (FI), Carotenuto parla di cose che non sa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Dario Carotenuto "essendo grillino, parla di cose che non sa". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "La giunta per le elezioni del Senato decide in base ai fatti e le leggi. E per questo ha dato ragione al senatore Gasparri, che ha infatti denunciato Report, Fatto e grillini - prosegue -. Conte invece è scappato da un giudizio parlamentare, per paura autentica. Mentre Gasparri lo ha sollecitato. Per quanto riguarda la vicenda della possibile pubblicità occulta a Sanremo non sorprende la tolleranza grillina. Sarà opportuno ad esempio ricordare i rapporti tra una società del tabacco e un portale di area grillina. La questione tornerà presto di attualità", conclude la nota.(Com)