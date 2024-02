Agricoltura: Riscatto Agricolo, protesta trattori europea prenda spunto da italiana, orgogliosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli agricoltori europei, può prendere spunto da quella nostra italiana. "È la prima volta che un mezzo agricolo entra sul Grande raccordo di Roma". Lo ha detto Elia Fornai coordinatore di Riscatto Agricolo da un palco improvvisato su un carrello agricolo nel presidio degli agricoltori in via Nomentana a Roma. "In questo caso il resto dell'agricoltura europea può prendere spunto da quella italiana. Abbiamo protestato ma senza fare danni", ha sottolineato.(Rer)