Lega: primo partito a Messina con ingresso consigliera D'Arrigo

23 luglio 2021

- La Lega in Sicilia cresce e oggi accoglie la consigliera comunale di Messina Rosaria D'Arrigo. Lo comunica in una nota la Lega Salvini Premier. Un nuovo ingresso che darà un maggiore impulso all'azione politica del gruppo consiliare, il primo in questo comune con sei consiglieri eletti. Insieme a Rosaria, la Lega oggi ha accolto anche Salvatore Scandurra e Francesco Maggio che nelle loro circoscrizioni stanno facendo un buon lavoro. Il partito di Matteo Salvini - conclude la nota - in Sicilia raccoglie sempre più adesioni e si rafforza in vista delle prossime sfide elettorali in cui la Lega saprà essere determinante e sempre più incisiva sul territorio. (Com)