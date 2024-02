© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al corteo sul Grande raccordo di Roma "parteciperanno soltanto i trattori, niente macchine, niente camion. Soltanto trattori che possono viaggiare a 30 o 35 chilometri orari, tutti in un'unica colonna". Lo ha detto Elia Fornai coordinatore di Riscatto Agricolo da un palco improvvisato su un carrello nel presidio degli agricoltori in via Nomentana. Intanto comincia a piovere.(Rer)