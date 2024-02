Casa: Sce Roma, Gualtieri vede sindacati e movimenti, avanti su piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e gli assessori Zevi, Catarci, Scozzese e Veloccia hanno incontrato i sindacati e i movimenti per il diritto all'abitare. "Bene il tavolo di confronto. Non solo sviluppo della città, cantieri e grandi eventi ma è stata rimessa al centro e in primo piano la questione sociale: le periferie, i diritti di cittadinanza e l'idea di una città più equa che contrasti la mancanza di reddito, l'impoverimento dei ceti medi e le nuove povertà". E' quanto si legge in una nota di Sce Roma. "Convintamente confermata la linea politica per il diritto all'abitare contenuta nel Piano casa già approvato in aula Giulio Cesare, ora è urgente e necessario accelerare nella sua attuazione completa, attraverso un coordinamento permanente che affronti caso per caso il tema dei nessi amministrativi e sociali - continua la nota di Sce -. Ci sono risorse economiche straordinarie, c'è un piano strategico, ci sono stati primi passi significativi, bisogna attuare con maggiore determinazione il tutto utilizzando gli strumenti della rigenerazione sociale a partire da esperienze eccellenti come Spin Time e Maam senza fermarsi a loro, dell'autorecupero, dell'acquisto di nuovi alloggi popolari, dell'incrocio tra le progettualità urbanistiche e l'incremento della dotazione Erp, delle misure di welfare innovativo", conclude la nota.(Com)