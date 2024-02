© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo dei trattori sul Grande raccordo anulare di Roma è stato autorizzato dalle 20 fino alle 23. Tutte le rampe del Gra in ingresso verranno bloccate dalle forze dell'ordine al passaggio del corteo. Al momento nel presidio di via Nomentana, da dove partiranno circa 400 trattori, c'è un gran movimento di mezzi e al megafono si annuncia che la partenza è prevista per le 21. (Rer)