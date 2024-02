Usa: Casa Bianca, da Biden nessuna condotta criminale sui documenti classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che le indagini di un procuratore speciale nominato dal dipartimento della Giustizia non si concludono con una incriminazione. Lo ha detto il portavoce dell’ufficio legale della Casa Bianca, Ian Sams, durante un briefing con la stampa, facendo riferimento al rapporto pubblicato ieri dal consigliere speciale Robert Hur in merito alle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio a Washington utilizzato ai tempi della sua vicepresidenza, sotto l’amministrazione Obama. “Le indagini non hanno determinato una condotta criminale: il caso è chiuso”, ha detto, ricordando che lo stesso Biden, dopo il ritrovamento ha disposto la restituzione immediata di tutti i documenti. “Non li ha portati via volontariamente, né ha mai tentato di ostacolare il processo giudiziario”, ha concluso. (Was)